 مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين إثر حادث تصادم أعلى الطريق الإقليمي في الشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين إثر حادث تصادم أعلى الطريق الإقليمي في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الأحد 3 أغسطس 2025 - 11:05 ص | آخر تحديث: الأحد 3 أغسطس 2025 - 11:05 ص

لفظ شخصان أنفاسهما الأخيرة، وأصيب 3 آخرون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي في الاتجاه المؤدي إلى بنها، قبل كارتة بلبيس على أطراف مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول 3 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، واثنين آخرين جثثا هامدة.

وتبين حدوث إصابة المصابين، ووفاة المتوفيين الاثنين؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي في الاتجاه المؤدي إلى بنها، قبل كارتة بلبيس على أطراف مدينة العاشر من رمضان.

وقدمت الإسعافات اللازمة للمصابين، وجرى التحفظ على جثامين المتوفين في ثلاجة حقظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.

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