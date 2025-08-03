 عصير رمان وزيت زيتون.. الرئاسة العراقية تصدر بيانا حول فيديو متداول لهدية من رئيس الجمهورية - بوابة الشروق
الأحد 3 أغسطس 2025 10:58 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

عصير رمان وزيت زيتون.. الرئاسة العراقية تصدر بيانا حول فيديو متداول لهدية من رئيس الجمهورية


نشر في: الأحد 3 أغسطس 2025 - 9:48 ص | آخر تحديث: الأحد 3 أغسطس 2025 - 9:48 ص

أصدرت الرئاسة العراقية، بيانا حول فيديو يظهر فيه شخص يتحدث عن استلامه هدية من رئيس الجمهورية؛ عبارة عن عصير رمان وزيت زيتون، معربا عن استيائه من محتوى الهدية.

وذكر البيان أن "المواد المهداة هي من إنتاج مصنع محلي في محافظة حلبجة الشهيدة، وتم اختيارها بعناية في إطار دعم وتشجيع القطاع الزراعي المحلي، خاصة المنتجات النباتية التي تشكل مصدر فخر لما تنتجه أرض العراق الخصبة".

وأوضح البيان، أن رئيس الجمهورية يؤمن بأن الهدايا يجب ألا تعكس تبني ثقافة العنف، بل تكون تشجيعا لا استعراضا.

كما دعا البيان جميع وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى التحري الدقة والمسئولية في نشر الأخبار والمقاطع المرئية، وتجنب تعزيز منشورات تحتوي على تضليل أو إساءة، خاصة عندما تتعلق بمؤسسات الدولة ورموزها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك