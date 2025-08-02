غزة: 12 شهيدا من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال عند محور نتساريم

استُشهد 18 فلسطينيًا وأصيب آخرون، ظهر اليوم السبت، بنيران جيش الاحتلال قرب وادي غزة، وسط قطاع غزة، وعند محور «نتساريم»، أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية.

وصباح اليوم، استُشهد 12 مواطنا من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال عند محور «نتساريم»، ما يرفع حصيلة الشهداء منهم، منذ فجر اليوم، إلى 18 شهيدا.

وتغلق سلطات الاحتلال منذ 2 مارس 2025 جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو، نتيجة لاستمرار الحصار.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة، وأن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حادا.

وتواصل قوات الاحتلال حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 60,332 مواطنا، وإصابة 147,643 آخرين.