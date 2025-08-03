اندلاع حريق في مستودع نفط قرب مطار سوتشي جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية

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أعلنت السلطات المحلية، اليوم الأحد، اندلاع حريق في مستودع نفط قرب مطار مدينة سوتشي السياحية الروسية جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية.

وقال حاكم إقليم كراسنودار الروسي، فينيامين كوندراتييف، إن حطام طائرة مسيرة أسقطتها الدفاعات الروسية سقط على منشأة لتخزين الوقود، مما أسفر عن اندلاع الحريق.

وأضاف كوندراتييف، عبر تطبيق تليجرام، أنه تم إرسال أكثر من 100 فرد من فرق الطوارئ و35 سيارة إطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق.

وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة مسيرة تقترب قبل وقوع الانفجار، إلى جانب مبان متضررة وحريق كبير.

ولم يتسن التحقق من صحة مقاطع الفيديو بشكل مستقل.

وذكرت هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا) أنه تم تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار سوتشي الدولي مؤقتا طوال الليل بسبب تهديد الطائرات المسيرة، لكن تم استئناف الحركة صباح اليوم الأحد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض أكثر من 90 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود ومناطق أخرى خلال الليل. ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل عن الأضرار أو الخسائر.

وتناولت وسائل الإعلام الأوكرانية الحريق في سوتشي على نطاق واسع. وأعلنت كييف مرارا وتكرارا أنها تهدف إلى إعادة الحرب إلى الأراضي الروسية، مستهدفة البنية التحتية اللوجستية مثل مستودعات الوقود ومواقع الذخيرة وطرق النقل.