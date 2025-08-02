مصرع امرأة وإصابة آخرين وقطع طريق رئيسي جراء السيول في ذمار اليمنية

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، مصرع امرأة وإصابة آخرين جراء السيول في محافظة ذمار الواقعة تحت سيطرتها وسط البلاد.

وجاء ذلك في تصريح لمصدر محلي نقله موقع "26 سبتمبر" التابع للجماعة المسيطرة على عدة محافظات يمنية بينها صنعاء منذ عام 2014.

وأفاد المصدر، الذي لم يسمه الموقع، بأن "امرأة لقيت حتفها وأصيب عدد من الأشخاص (لم يذكر عددهم) في مديرية المنار بمحافظة ذمار إثر تساقط كتل صخرية نتيجة هطول أمطار غزيرة وتدفق السيول".

وأشار إلى نفوق عدد من الأغنام والمواشي، وتضرر وسائل نقل ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، بالإضافة إلى انقطاع الطريق الرئيسي والفرعي المؤدي إلى مركز المديرية "حمام علي"، وتوقف حركة السير بشكل كامل.

وأوضح المصدر، أن فرق الإنقاذ الصحية والدفاع المدني، ورجال المرور، إلى جانب معدات من صندوق صيانة الطرق والسلطة المحلية بمديرية المنار ومديريتي ضوران وجبل الشرق، هرعت إلى الموقع لإنقاذ الأرواح، وإسعاف المصابين، وإزالة الأضرار ومخلّفات السيول، وتعمل على إعادة فتح الخط (الطريق) العام.

والجمعة، أطلق مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد (تابع للحكومة) في اليمن، تحذيرات عاجلة من طقس مضطرب وأمطار رعدية ورياح شديدة قد تطال عدة محافظات يمنية خلال ثلاثة أيام

وتوقع المركز، هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة على امتداد المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، من محافظة صعدة شمالًا، وحتى محافظات الضالع وتعز ولحج جنوبًا، كما تمتد التأثيرات إلى محافظتي مأرب والجوف غربًا، وصولًا إلى السهول الساحلية.

وأشار إلى احتمالية هطول أمطار رعدية متفرقة على المناطق الصحراوية والمرتفعات والهضاب الداخلية في محافظات المهرة، حضرموت، وشبوة، والبيضاء وأبين، مع امتداد الأمطار حتى محافظة عدن.

ودعا المركز، المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر، خصوصًا في المناطق المتوقع تضررها من الأمطار والسيول، محذرا من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن السير في طرقات طينية زلقة.

ويعاني اليمن، ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تزيد مأساة السكان الذين يشتكون هشاشة الخدمات الأساسية جراء تداعيات الحرب المستمرة بين القوات التابعة للحكومة الشرعية وجماعة الحوثي منذ أكثر من 10 سنوات.