الزمالك يحسم صفقة الفلسطيني عدي الدباغ

اقترب نادي الزمالك من إعلان التعاقد رسميًا مع المهاجم الدولي الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب شارلروا البلجيكي، في صفقة تُعد من أبرز تدعيمات القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر قناة "أون سبورتس"، عن أن الصفقة باتت شبه محسومة، حيث تم التوصل إلى اتفاق كامل مع اللاعب، فيما تتبقى بعض الرتوش البسيطة مع ناديه البلجيكي.

وقال عبد الجواد: "عدي الدباغ زملكاوي بنسبة كبيرة، تم الاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل، ويتبقى فقط بعض النقاط الأخيرة مع نادي شارلروا، وهي تفاصيل بسيطة لكنها في غاية الأهمية، وقد تحسم الصفقة لصالح الزمالك أو تؤدي إلى تعثرها".

وأشار إلى أن الزمالك توصّل لاتفاق مالي مع النادي البلجيكي، إلا أن ما يؤخر الإعلان الرسمي يتعلق بنسبة إعادة البيع وبعض الحوافز المشروطة بتحقيق إنجازات معينة مع الفريق الأبيض.

وأضاف: "عدي الدباغ قد يكون الصفقة المنتظرة لجماهير الزمالك، خاصة أن النادي كان على بُعد خطوة من إتمام صفقة أجنبية كبيرة أخرى، لكن تمسك التونسي سيف الدين الجزيري بالبقاء، وعدم بيع أي لاعب أجنبي، دفع الإدارة لاختيار الدباغ كخيار بديل".

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات حاسمة، قد تمهّد الطريق للإعلان الرسمي عن ضم المهاجم الفلسطيني إلى صفوف الفارس الأبيض.