 المسرحية الغنائية الكورية الجنوبية Maybe Happy Ending تتصدر جوائز توني الأمريكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المسرحية الغنائية الكورية الجنوبية Maybe Happy Ending تتصدر جوائز توني الأمريكية

نيويورك - قنا
نشر في: الثلاثاء 10 يونيو 2025 - 3:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يونيو 2025 - 3:15 ص

تصدرت المسرحية الغنائية الكورية الجنوبية "مايبي هابي إندين[" جوائز "توني" 2025 لأفضل الأعمال المسرحية الأمريكية، بعد حصدها ست جوائز، أبرزها أفضل عرض موسيقي وأفضل مخرج لعرض موسيقي وأفضل ممثل.

كما فازت مسرحية سترينجرثينجز: ذا فيرست شادو، المأخوذة عن مسلسل الخيال العلمي، بجوائز توني لأفضل تصميم للمناظر الطبيعية وأفضل تصميم إضاءة وأفضل تصميم صوت لمسرحية إلى جانب جائزة خاصة عن الخدع والمؤثرات الفنية.

وفاز نجما الموسم كول إسكولا ونيكول شيرزينغر بأول جوائز "توني" في مسيرتهما، وفازت سارة سنوك بجائزة أفضل ممثلة في مسرحية، إذ تولت كل الأدوار الستة والعشرين في المسرحية المقتبسة من رواية "ذي بيكتشر أوف دوريان غراي" لأوسكار وايلد.

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