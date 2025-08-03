سلطات روسية: إخماد حريق بمستودع للنفط جراء هجوم أوكراني

قالت السلطات المحلية في سوتشي بجنوب روسيا اليوم الأحد إنها أخمدت حريقا شب بخزاني نفط في مستودع بالمدينة جراء هجوم أوكراني بالطائرات المسيرة.

وقال فينيامين كوندراتييف الحاكم المحلي في وقت سابق اليوم إنه تم نشر أكثر من 120 من رجال الإطفاء لإخماد الحريق، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية، منها واحدة فوق منطقة كراسنودار و60 فوق البحر الأسود.

ويذكر تقرير الوزارة عدد الطائرات المسيرة التي تدمرها وحدات الدفاع الجوي وليس العدد الذي تطلقه أوكرانيا.

وعلقت هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا) لفترة وجيزة رحلات الطيران في مطار سوتشي قبل استئنافها مجددا.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من أوكرانيا التي دأبت على استهداف مرافق البنية التحتية داخل روسيا والتي تعتبرها كييف أساسية لجهود موسكو الحربية.

وقُتلت امرأة في منطقة أدلر بسوتشي في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في أواخر الشهر الماضي، لكن الهجمات على سوتشي، التي استضافت الألعاب الأولمبية الشتوية في 2014، كانت نادرة منذ اندلاع الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وتضم منطقة كراسنودار المطلة على البحر الأسود مصفاة إلسكي النفطية القريبة من مدينة كراسنودار، وهي من بين أكبر مصافي النفط في جنوب روسيا وهدف متكرر لهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وقال حاكم منطقة فورونيج في جنوب روسيا اليوم الأحد أيضا إن أربعة أشخاص أصيبوا في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة تسبب في عدة حرائق، في حين ذكرت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف أن روسيا شنت هجوما صاروخيا على كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة فورونيج على الحدود مع أوكرانيا.