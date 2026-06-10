زار اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، قريتي بئر معين وبئر بدا بوسط سيناء، بالقرب من خط الحدود الدولية، يرافقه اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ، واللواء وائل رضوان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، ومرزق علي رئيس مركز ومدينة الحسنة، إلى جانب عدد من مديري المديريات والهيئات والمؤسسات العاملة بالمحافظة، حيث كان في استقباله عواقل ومشايخ وأهالي قبيلة العزازمة.

وخلال الزيارة، التقى المحافظ بالأهالي واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، كما ناقش عدداً من القضايا والمشكلات التي تهم المواطنين، مؤكداً حرص المحافظة على التواصل المباشر مع الأهالي ودراسة مطالبهم والعمل على تلبيتها وفق الإمكانات المتاحة.

من جانبهم، أعرب أهالي القريتين عن ترحيبهم بزيارة المحافظ، مثمنين اهتمامه بمتابعة أوضاع المواطنين في مختلف المناطق والتجمعات بوسط سيناء.