إعلام إيراني: 20 ألف شخص فقدوا مياه الشرب بعد استهداف خزانات مياه

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأربعاء، بأن ما لا يقل عن 20 ألف إيراني فقدوا إمكانية الوصول إلى مياه الشرب بعد تعرض خزانين للمياه للقصف، وذلك نقلا عن مسئول محلي.

ونقلت الوكالة عن عبد الحميد حمزة بور، الرئيس التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي في محافظة هرمزغان، قوله: "تم استهداف خزانين خرسانيين لتخزين المياه بسعة إجمالية تبلغ 2500 متر مكعب في منطقة باماني بواسطة صواريخ، ما أدى إلى خروجهما بالكامل من الخدمة".

وأوضح حمزة بور أن هذين الخزانين كانا مسئولين عن توفير مياه الشرب لبلدة كوهستك وعشر قرى مجاورة، وفقا لـ شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأضافت الوكالة أن السلطات تنفذ حاليا إجراءات طارئة تشمل نقل المياه بواسطة صهاريج متنقلة ونشر أنظمة ضخ بديلة مؤقتة لتعويض النقص.

وأشارت "تسنيم" إلى أن قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تُقدر بنحو 140 مليار تومان، أي ما يعادل نحو 795 ألف دولار.