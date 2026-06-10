برشلونة لا يتأثر بتحرك ريال مدريد من أجل ألفاريز ويتمسك بخطته لحسم الصفقة

لم يبدِ برشلونة أي قلق تجاه إعلان ريال مدريد تقديم عرض رسمي للتعاقد مع خوليان ألفاريز، إذ ترى إدارة النادي الكتالوني أن هذه الخطوة لن تغير من مسار خطتها الرامية إلى ضم المهاجم الأرجنتيني خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما كشفته تقارير إسبانية، فإن مسؤولي برشلونة كانوا يتوقعون تحركاً من جانب ريال مدريد بعد تصريحات رئيسه فلورنتينو بيريز بشأن التعاقد مع نجم هجومي كبير، لذلك لم يشكل الإعلان الرسمي أي مفاجأة داخل أروقة النادي.

وتعتبر إدارة برشلونة أن البيان المدريدي يندرج أكثر في إطار زيادة الضغوط وإثارة الجدل حول الصفقة، وليس تهديداً حقيقياً لفرصها في التعاقد مع اللاعب، الذي لا يزال يمثل الخيار الأول لتعويض رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وكان النادي الكتالوني قد تقدم بعرض تبلغ قيمته 100 مليون يورو إلى أتلتيكو مدريد، إلا أنه لم يتلقَّ أي رد رسمي حتى الآن، على عكس الرد السريع الذي حصل عليه ريال مدريد برفض عرضه والتمسك بالشرط الجزائي للاعب.

وفي الوقت الذي يدرك فيه برشلونة أن المفاوضات قد تمتد لفترة طويلة، فإنه لا ينوي الدخول في مزايدات مالية أو تقديم عروض مبالغ فيها، رغم اعتباره التعاقد مع رأس حربة جديد أولوية قصوى للموسم المقبل.

كما يراهن النادي على رغبة ألفاريز في ارتداء القميص الكتالوني والعمل تحت قيادة المدرب فليك، وهو عامل ترى الإدارة أنه قد يلعب دوراً حاسماً في المراحل المقبلة من المفاوضات.

ورغم تعقيدات الصفقة وتمسك أتلتيكو مدريد بنجمه الأرجنتيني، فإن برشلونة لا يزال واثقاً من قدرته على مواصلة المحاولة دون التسرع، مع التأكيد على أن التعاقد مع أي مهاجم لن يتم بأي ثمن أو خارج الحدود المالية التي حددها النادي.