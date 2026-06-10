باكستان تمدد إجراءات التقشف وترشيد استهلاك الوقود حتى 30 يونيو

أفادت الحكومة الاتحادية في باكستان، اليوم الأربعاء، بتمديد حملة التقشف وإجراءات ترشيد استهلاك الوقود التي تلتزم بها حتى 30 يونيو الجاري، إلى جانب تعديل ساعات عمل المصالح التجارية في أنحاء البلاد، بحسب ما ورد في بيان رسمي.

وأفادت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية، اليوم، بأن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، إسحاق دار، ترأس اجتماع لجنة مراقبة وتنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الوقود وإجراءات التقشف الإضافية، حيث قامت اللجنة باستعراض طلبات الإعفاء التي تقدمت بها وزارات وهيئات مختلفة، ووضعت اللمسات الأخيرة على توصياتها.

وقررت اللجنة إبقاء خدمات التصديق القنصلي في وزارة الخارجية ومكاتب الاتصال التابعة لها في كويتا وكراتشي وبيشاور وجوجارات ولاهور، مفتوحة خلال أيام الجمعة، تيسيرا على المواطنين.

كما أوصت اللجنة بتمديد سريان إجراءات التقشف، التي كان من المقرر أن تنتهي في 13 يونيو الجاري، حتى يوم 30 من الشهر نفسه.