الرئيس السيسي: معركة استقلال الكونغو الديمقراطية لها مكانة خاصة في وجدان الشعب المصري

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يزور مصر حاليًّا.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي: «فى البداية أرحب بأخى فخامة الرئيس "تشيسيكيدى"، ضيفا عزيزا فى بلده الثاني مصر متمنيا له إقامة طيبة وزيارة مثمرة، كما أهنئ فخامته والشعب الكونغولي الشقيق، بمناسبة يوم إفريقيا 2026، العزيز على قلوبنا جميعا، وكذا بمناسبة قرب حلول الذكرى السادسة والستين، لاستقلال جمهورية الكونغو الديمقراطية، فى الثلاثين من يونيو الجارى وأيضا ذكرى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا».

وأضاف: «أغتنم هذه المناسبة؛ أخى فخامة الرئيس، لأعرب عن تقديرنا العميق، للعلاقات التاريخية التى تجمع بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، عبر روابط تاريخية وثيقة، ترجع إلى ستينيات القرن الماضى؛ وتحديدا منذ معركة استقلال بلدكم الشقيق عام 1960 هذا الحدث الخالد؛ الذى يمثل جزءا مضيئا من تاريخ القارة الإفريقية، وله مكانة خاصة فى وجدان الشعب المصري».

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه أجرى مع رئيس الكونغو مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة، عكست إرادة سياسية مشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين فى مختلف المجالات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا، فى خدمة مصالح الشعبين.

وتابع: «جددت التأكيد لأخى فخامة الرئيس؛ على تقديرنا الكبير للمردود الإيجابى، والجدوى السياسية الكبيرة للزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بيننا، وتواصل التنسيق والتشاور بين القاهرة وكينشاسا – بما فى ذلك؛ الزيارات الوزارية المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة – وكذا مجموعة الاتفاقيات الثنائية المهمة، التى شهدنا التوقيع عليها اليوم والتى تمثل إضافة متميزة للسجل الحافل والمتنامى؛ للتعاون القائم بين بلدينا».