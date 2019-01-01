حرص عصام عبد الفتاح، عضو لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على الاطمئنان على الترتيبات النهائية لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة الحالية وحتى 19 يوليو المقبل.

ويشهد ملعب 30 يونيو أول ظهور لتقنية الحكم المساعد في البطولة، من خلال استضافته لمباراة السنغال وبنين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة، مساء اليوم، الأربعاء.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن قبل انطلاق البطولة عن استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، بداية من الدور ربع النهائي، والذي ينطلق اليوم بمباراة السنغال وبنين.