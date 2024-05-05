إصابات في غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان

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أصيب عدد من المدنيين، الأحد، بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، بأن "الطيران الحربي المعادي أغار على بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان، مستهدفا أحد المنازل".

وذكرت الوكالة أن الغارة أدت إلى "إصابات في صفوف المدنيين، كما سقطت جريحة من عناصر الدفاع المدني - مركز ميس الجبل".

وفي خبر آخر، قالت الوكالة إن إسرائيل استهدفت أطراف بلدة علما الشعب الجنوبية بالقذائف المدفعية".

وأضافت أن منطقة كرحبون في الأطراف الشمالية لبلدة عيترون في قضاء بنت جبيل (جنوب) تعرضت لقصف مدفعي متقطع مصدره مرابض العدو الإسرائيلي المنصوبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، قصفا يوميا أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين.

ويشن حزب الله والفصائل الأخرى هجمات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي "تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية مدمرة.