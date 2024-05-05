شهيدان وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة

استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم، في قصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن مصادر طبية، أن شهيدا ارتقى وأصيب آخرون في قصف مدفعية الاحتلال أحياء الزيتون وتل الهوا، والشيخ عجلين ومحور "نتساريم" جنوب مدينة غزة.

وكانت زوارق الاحتلال الحربية قد أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه ميناء الصيادين ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وصوب شاطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي النصيرات، استشهد فلسطيني في قصف طائرات الاحتلال على الفلسطينيين بالمنطقة الشمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما شنت طائرات الاحتلال غارتين على منطقة الزوايدة وسط القطاع، فيما استهدفت أرضي زراعية على شارع صلاح الدين، قرب مصنع شومر شمال مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 إلى 34,654 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 77,908، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.