إسرائيل تنفي الموافقة على إنهاء حرب غزة ضمن صفقة تبادل أسرى مع حماس

نقلت هيئة البث الإسرائيلية يوم الأحد عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن دولة الاحتلال لم توافق على إنهاء حرب غزة في إطار صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وقال المصدر وفق هيئة البث، اليوم الأحد: «لا صحة لما نشر وكأن إسرائيل وافقت على إنهاء الحرب في إطار صفقة تبادل أو منح ضمانات من طرف الوسطاء لإنهائها».

وأضاف أن حركة حماس لم تتنازل حتى الآن عن مطلبها بهذا الشأن، متهما الحركة بأنها تجهض أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه من المقرر أن تستمر في القاهرة يوم الأحد جولة التفاوض حول صفقة تبادل محتملة.

وكان طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد قال أمس السبت، إن وقف إطلاق النار والوصول إليه مرتبط بالاستجابة إلى مطالب الحركة والمطالب الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأضاف في حديث لوكالة أنباء العالم العربي، أن الحركة تتمسك بأربع نقاط أساسية هي وقف العدوان بشكل كامل على قطاع غزة، أي وقف إطلاق النار الدائم والمستدام، والنقطة الثانية انسحاب الاحتلال الكامل والشامل من قطاع غزة، النقطة الثالثة صفقة تبادل مشرفة وجادة، والنقطة الرابعة هي الإعمار وإنهاء الحصار ودخول احتياجات الشعب الفلسطيني.

وصرح النونو: «إذا ما تم هذا الأمر يمكن أن يكون هناك اتفاق»، مشيرا إلى أن الاتفاق مرتبط بمدى استجابة إسرائيل لهذه المطالب.