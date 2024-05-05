أهالي عدد من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يهاجمون رئيس وزراء بلادهم بنيامين نتنياهو

ناشد أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية بغزة، صباح الأحد، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إعادة ذويهم ضمن صفقة تبادل جارٍ العمل عليها، وحذروه من أن "التاريخ لن يغفر له" إذا أهدر هذه الفرصة.

جاء ذلك في رسالة مقتضبة بعثوا بها لنتنياهو، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأضافوا: "من واجبك تجاهل أي ضغوط سياسية، التاريخ لن يغفر لك إذا أهدرت الفرصة".

ويواجه نتنياهو ضغوطا متزايدة من داخل أعضاء في حكومته لعدم قبول صفقة تقود لإنهاء الحرب وإلغاء اجتياح رفح جنوب القطاع رغم تحذيرات دولية متصاعدة من خطورة ذلك على المدينة المكتظة بالنازحين.

وسبق أن هدد وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بحل الحكومة حال إلغاء اجتياح رفح، بزعم أن ذلك ضروري "للقضاء على حماس" وفق تعبيرهم.