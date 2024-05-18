رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين: قرار منع تصوير الجنازات مخالف للقانون والدستور

• كامل : تصوير الجنازات حق أصيل للمواطن في المعرفة .. ووضعنا ضوابط صارمة للعزاءات

رفض رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، محمود كامل، قرار وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات داخل المساجد أو خارجها، مشيرًا إلى أن القرار "مخالف للقانون والدستور".

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده نقابة الصحفيين، اليوم، بمقر النقابة، للرد على القرار الصادر من وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات داخل المساجد، بحضور نقيب الصحفيين خالدالبلشي، ورئيس شعبة المصورين الصحفيين بالنقابة مجدي إبراهيم.

وأضاف كامل: "إننا لا نريد اختزال الأزمة في تصوير الجنازات، فالمصورون الصحفيون يعانون بشكل يومي".

واستطرد: "نحن أمام وتيرة متصاعدة، وكان ضروريا أن نبقي موجودين كي نقف وقفة أمام ما يحدث ونستعرض المشاكل التي يعاني منها الصحفيون".

وأضاف: "القرار الأخير الصادر من الأوقاف تعامل المجلس معه بالشكل الذي يجب أن يكون، حيث أكد أنه مخالف للدستور والقانون وكل قوانين تنظيم الإعلام، وليس من حق الوزارة أم تضع ضوابط، وهذا حق أصيل للنقابة".

ورأى كامل، أن قرار الوزارة مثله مثل العدم، معقبًا: "لا يستطيع الوزير منع أي زميل من أدائه الصحفي".

وأكد كامل أن تصوير الجنازات حق أصيل للمواطن في المعرفة، مشيرا إلى أن الوزير يخرج كل جمعة ويصورها على بث حي، متسائلاً هل ستوقف تصوير الجمعة؟.

وذكر أن النقابة لا تغفل عن واجبها ومسئوليتها، حيث إن النقابة من خلال مجلسها تم وضع ضوابط صارمة للعزاءات من خلال جلسات استماع مع الزملاء المصورين، ومن سيخالفها سيتعرض لعقوبات وفقا للقانون.