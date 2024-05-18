 حالة رئيس الوزراء السلوفاكي تقترب من التوقعات الإيجابية - بوابة الشروق
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حالة رئيس الوزراء السلوفاكي تقترب من التوقعات الإيجابية

د ب أ
نشر في: السبت 18 مايو 2024 - 5:21 م | آخر تحديث: السبت 18 مايو 2024 - 5:21 م

قال وزير سلوفاكي اليوم السبت إن حالة رئيس الوزراء روبرت فيكو ما زالت خطيرة ولكن أحدث جراحة أجريت له ساعدت في تحول "توقع مسار المرض إلى الجانب الإيجابي"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وبعد ثلاثة أيام من تعرض فيكو لعدة جروح جراء الإصابة بعدة أعيرة نارية في محاولة اغتيال، استعاد وعيه وصارت حالته مستقرة حيث يرقد في وحدة رعاية مركزة بمستشفى في مدينة بانسكا بايستريتشا بوسط سلوفاكيا.

وأفاد وزير الدفاع روبرت كاليناك بأن نقله إلى العاصمة براتيسلافا غير محتمل في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف كاليناك في مؤتمر تلفزيوني بعد زيارة رئيس الوزراء: "لا أعتقد أنه من المتوقع أن يخضع لجراحة أخرى في الوقت الحالي".

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