طهران ومسقط تبحثان القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك

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بحثت سلطنة عمان وإيران اليوم الأربعاء، القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

جاءذلك خلال لقاء وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني رضا رحماني، في مسقط مع وزيري التجارة والصناعة، والنقل العمانيين،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأكد الجانبان الايراني والعماني في هذا اللقاء، على تنمية التعاون الثنائي وعقد الاجتماع الثامن عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة.

ويعتزم الوزير الإيراني رحماني خلال زيارته الحالية لسلطنة عمان، إجراء مباحثات مع المدير التنفيذي للبنك المركزي العماني، واللقاء مع رئيس غرفة عمان للتجارة والصناعة بمشاركة رجال الاعمال والتجار العمانيين.

كان الوزير رحماني قد وصل مساء أمس الثلاثاء الى مسقط يرافقه وفد رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين وزيارة المراكز التجارية والصناعية في السلطنة.

كان سفير ايران لدى سلطنة عمان محمد رضا نوري قد أكد مطلع العام الجاري على ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السلطنة وإيران دخلت مرحلة جديدة، مشيرا الى ارتفاع حجم التبادل التجاري البلدين إرتفاعأ ملحوظا خلال العامين الماضيين.