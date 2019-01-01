مصدر دبلوماسي: مباحثات المبعوث الأممي بالعاصمة السورية «إيجابية»

عقد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، جولة مباحثات -اليوم الأربعاء- مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.

ووصف مصدر دبلوماسي أممي في دمشق مباحثات بيدرسن بأنها "إيجابية وجيدة جدا".

وأضاف المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"-: "سوف تكون للمبعوث الأممي بيدرسن عدة لقاءات أخرى رسمية في العاصمة دمشق لبحث ملف اللجنة الدستورية السورية خلال اليومين القادمين".

وكان المبعوث الأممي وصل إلى العاصمة السورية دمشق أمس الثلاثاء بعد جولة له شملت عددا من العواصم المعنية بالأزمة السورية.

ومن المتوقع أن تنطلق أعمال اللجنة الدستورية في مطلع سبتمبرالقادم، على أن تضم ثلاث مجموعات، الحكومة السورية، والمعارضة، والمجتمع المدني ويمثل كل مجموعة 50 شخصا.

وكان من المتوقع الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية رسميا في محادثات الجولة الـ12 من أستانا، التي عقدت في 25 و 26 من أبريل الماضي، إلا أن خلافا على بعض أسماء اعضاء اللجنة حال دون ذلك.

وكان مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية الكسندر لافرنتييف زار دمشق في 20 يونيو الماضي بعد زيارة للعاصمة العراقية بغداد.