 «ليبات» يعلن تأجيل تسليم وثيقة الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري إلى الغد - بوابة الشروق
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«ليبات» يعلن تأجيل تسليم وثيقة الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري إلى الغد

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأربعاء 10 يوليه 2019 - 8:45 م | آخر تحديث : الأربعاء 10 يوليه 2019 - 8:45 م

أعلن الوسيط الإفريقي في السودان، تأجيل تسليم وثيقة الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير إلى يوم غد لأسباب فنية، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان الوسيط الإفريقي في السودان محمد الحسن ليبات، قد صرح، يوم الأربعاء، بأنه تم الانتهاء من صياغة الاتفاقية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، داعيا الأطراف لاستلام الوثيقة.

وأعلن مبعوث الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ليبات، خلال وقت سابق ، عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة.

وكانت القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت شهر إبريل الماضي، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.

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