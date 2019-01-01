ميليتاو يبدأ مسيرته مع ريال مدريد بالانسحاب من المؤتمر الصحفي

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غادر إيدير ميليتاو، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لوسائل الإعلام، وذلك بعد شعوره بضيق في التنفس وبعض الغثيان.

وخلال المؤتمر الصحفي بتقديم المدافع البرتغالي إيدير ميليتاو بقاعة المؤتمرات بملعب سانتياجو برنابيو بدت علامات التعب الشديد على اللاعب، حيث بدأ في خلع رابطة العنق وشرب المياه بكثرة.

وفور شعور إيدير ميلتاو بالتعب طالب وسائل الإعلام بالتوقف عن توجيه الأسئلة قبل أن يقول:"أشعر بالإغماء، هذه لحظة عاطفية للغاية بالنسبة لي"، ليعتذر بعدها عن استكمال المؤتمر.

يُذكر أن نادي ريال مدريد كان قد أعلن عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب إيدير ميليتاو في مارس الماضي قادمًا من بورتو البرتغالي بعقد يمتد 3 أشهر.