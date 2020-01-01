هبوط أسعار النفط مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لمستوى قياسي في أمريكا

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتواصل خسائر كبيرة تكبدتها في الجلسة السابقة، وتتجه صوب تراجع أسبوعي بفعل مخاوف من أن تجدد إجراءات العزل العام عقب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأماكن أخرى قد يؤثر سلبا على طلب الوقود.

وبحسب رويترز، هبط خام برنت 73 سنتا أو ما يوازي 1.7% ليصل إلى 41.62 دولار للبرميل، بعد أن نزل ما يزيد عن 2% أمس الخميس. وتراجع الخام الأمريكي 83 سنتا أو ما يوازي 2.1% ليصل إلى 38.79 دولار للبرميل بعد أن تراجع 3% في الجلسة السابقة.

ويبدو برنت متجها صوب انخفاض أسبوعي بنحو 3% والخام الأمريكي صوب التراجع بنحو 4.5%. والتعاملات هادئة مع عطلة في سنغافورة بسبب الانتخابات.

وبينما يتوقع العديد من المحللين انتعاش الاقتصادات والطلب على الوقود من الجائحة، فإن الارتفاع اليومي القياسي لإصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، يثير مخاوف بشأن وتيرة التعافي.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا ”ربما نحتاج إلى برهان على أن الولايات المتحدة سيطرت على كوفيد-19... لإطلاق ارتفاع مستدام بخلاف النطاقات الأوسع نطاقا الحالية“.

وجرى الإعلان عن ما يزيد عن 60 ألفا و500 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة أمس الخميس، مما مثل رقما قياسيا جديدا، فيما طُلب من الأمريكيين اتخاذ احتياطات جديدة. والعدد أيضا هو الأكبر يوميا لأي دولة منذ ظهور الفيروس في الصين في أواخر العام الماضي.

وما زالت مخزونات النفط تشهد تخمة بسبب تآكل الطلب على البنزين والديزل وبقية أنواع الوقود خلال التفشي الأولي للجائحة.

وارتفعت مخزونات النفط الأمريكية بنحو 6 ملايين برميل الأسبوع الماضي بعد أن توقع محللون انخفاضها بنحو نصف ذلك الرقم.