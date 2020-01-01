الفلبين تسجل 1233 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة، تسجيل 1233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 52 ألفا و914 حالة.



وأوضحت الوزارة - في تصريحات نقلتها صحيفة (فلبين ستار) - أن 286 شخصًا تماثلوا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 13 ألفا و230 شخصا، بينما توفي 42 شخصا ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 1360 وفاة.



وأشارت الصحيفة إلى أن الفلبين سجلت ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بكورونا عقب تخفيف إجراءات الحجر الصحي، في حين تخضع مدينة سيبو لحجر صحي مجتمعي عام مكثف حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل.



جدير بالذكر أن الفلبين لم تسجل أي حالة وفاة بسبب فيروس كورونا أمس.