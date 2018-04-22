إعدام 111 كيلو أغذية فاسدة في حملة على أسواق طور سيناء

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، حملة تفتيشية على الأسواق وأماكن تداول الأغذية بمدينة الطور، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وجرى خلال الحملة المرور على 23 منشأة غذائية؛ وأسفرت عن إعدام 111 كيلو أغذية منتهية الصالحة، و15 لتر من العصائر والمشروبات غير المطابقة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 23 محضرًا متنوعًا، منهم 12 محضر عدم استيفاء اشتراطات النظافة العامة، و20 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية.

وجرى سحب 10 عينات للتحليل وإرسالها للمعامل المركزية، وتحرير محضر ضبط لـ 600 قطعة حلوى منتهية الصلاحية.