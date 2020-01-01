محافظ جنوب سيناء: مطار شرم الشيخ استقبل 13 طائرة منذ الأول يوليو الجاري

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن وزيري الطيران والسياحة يزوران المحافظة للمرة الثالثة في أقل من شهرين للتأكد من الإجراءات الاحترازية والوقائية المكافحة لانتشار فيروس كورونا والمتعلقة بعودة السياحة.

وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الجمعة، أن مطار شرم الشيخ استقبل 13 طائرة منذ الأول يوليو الجاري، متابعًا أنه وصلت اليوم طائرة تحمل 300 سائح أوكراني.

وأشار إلى أن «هناك حركة سياحية من السوقين الأوكراني والبيلاروسي»، مؤكدًا أن مدينتي شرم الشيخ والغردقة آمنتان من فيروس كورونا.

وأكد أن متحف جاهز للافتتاح، لافتًا إلى أن وزيري الطيران والسياحة سيتفقدان مشاكل المستثمرين بدهب ونويبع وطابا.

واستقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، كلا من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى وذلك بمطار شرم الشيخ الدولي.

وقام الوزيران فور وصولهما بجولة بمطار شرم الشيخ رافقهما المحافظ وتابعوا الإجراءات الاحترازية التى يطبقها المطار بكل دقة كما تابعوا رحلات الوصول والسفر، وذلك فى ضوء استئناف السياحة الوافدة إلى مصر كما قاموا بزيارة بعض فنادق المدينة والتقوا ببعض السائحين وتم الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومتطلباتهم والخدمات المقدمة إليهم.