قرقاش: أتعجب ممن يجاور العالم العربي تاريخيا وحضاريا وجغرافيا ويعادي مصر والسعودية والإمارات

عبّر أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، عن استغرابه ممن يجاور العالم العربي "تاريخياً وحضاريا وجغرافياً" ويدير علاقاته بالعداء لمصر والسعودية والإمارات.



جاء ذلك في تغريدين لقرقاش على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "الاستغلال السياسي للقضايا الكبرى عنوان السياسة الإقليمية بكل أسف، فالقضية الفلسطينية يتاجر بها من لم يُعرف بمساعدة الفلسطينيين، والديموقراطية يدعو لها من لم يعرف الانتخابات، والحمد لله اخترنا في الإمارات التدرج والشفافية والوضوح".

الاستغلال السياسي للقضايا الكبرى عنوان السياسة الإقليمية بكل أسف، فالقضية الفلسطينية يتاجر بها من لم يُعرف بمساعدة الفلسطينيين، والديموقراطية يدعو لها من لم يعرف الانتخابات، والحمدلله اخترنا في الامارات التدرج والشفافية والوضوح. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 9, 2020

وأضاف: "وأستغرب ممن يجاور العالم العربي تاريخياً وحضاريا وجغرافياً ويدير علاقاته بالعداء لمصر والسعودية والإمارات، فكيف تستوي سياسة جيرة مع العرب وفي ثناياها الترصد لهذه الدول الأساسية وهدفها التوسع وفرض الوصاية بعيداً عن أعراف احترام الجار وعدم التدخل في شؤونه؟"

وأستغرب ممن يجاور العالم العربي تاريخياً وحضاريا وجغرافياً ويدير علاقاته بالعداء لمصر والسعودية والإمارات، فكيف تستوي سياسة جيرة مع العرب وفي ثناياها الترصد لهذه الدول الأساسية وهدفها التوسع وفرض الوصاية بعيداً عن أعراف احترام الجار وعدم التدخل في شؤونه؟ — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 9, 2020

وكان قرقاش قد القى الضوء في تغريدة سابقة بتاريخ الـ4 من الشهر الجاري، قال فيها: " الإمارات لا تعمل بانفرادية في سياستها الإقليمية بل عبر شراكات عربية ودولية. ولعل هذا هو أحد أسباب نجاح حضورها العربي والإقليمي.. واستثمار الامارات الصحيح في أبنائها، وقدراتها الدفاعية، وشراكاتها الاستراتيجية وسّع هامش حركتها وحضورها، وجعل قرارها السيادي مستقلاً".