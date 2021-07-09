وزيرة الصحة ناعية جيهان السادات: فخر للمرأة المصرية المتعلمة والسياسية القوية

نعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الراحلة جيهان السادات التي وافتها المنية يوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، واصفة إياها بـ«السيدة العظيمة».

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن جيهان السادات كانت رمزًا للسيدة المصرية المثقفة والمحترمة التي ضحت بالكثير من أجل الوطن، مقدمة العزاء لمصر بأكملها على هذا المصاب.

وأضافت: «جيهان السادات تخص مصر كلها.. كل بيت مصري يشعر بفقدانها، فهي كانت فخرًا للمرأة المصرية المتعلمة والسياسية القوية التي وقفت وقفات تاريخية من أجل الوطن».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، قد تقدما يوم الجمعة، الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمنطقة المنصة بمدينة نصر.

وشارك في الجنازة العسكرية الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات القوات المسلحة والوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.