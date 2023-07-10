أستراليا تنشر طائرة مراقبة وقوات في ألمانيا لمساعدة أوكرانيا

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أعلنت أستراليا، اليوم الاثنين، أنها ستساهم بمساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا بفضل نشرها لطائرة عسكرية ونحو 100 جندي أسترالي وأفراد مدنيين.

وتتمثل مهمة طائرة الإنذار وهي طراز "إي 7 إيه ويدجتيل" في مراقبة المراكز اللوجستية متعددة الجنسيات لأوكرانيا، وستستقر في ألمانيا لمدة ستة أشهر وستعمل في المجال الجوي الأوروبي.

وأدلى بهذا الاعلان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بعد اجتماعه مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين.

يشار إلى أن طائرة إي – 7 إيه هي طائرة بوينج 737 معدلة للسيطرة والمراقبة للمهام ، ويبلغ طولها أقل بقليل من 34 مترا ويبلغ مدى طيرانها 7040 كيلومترا.

وقال ألبانيز: "هذه مساهمة جوهرية للغاية".

وشكر رئيس الوزراء الأسترالي، ألمانيا على استضافتها للجنود الأستراليين.

يشار إلى أن أستراليا شريك وثيق لألمانيا، لكنها ليست عضوا في حلف الناتو.