الكرملين يكشف عن اجتماع حضره زعيم فاجنر مع بوتين بعد 5 أيام من فشل تمرده

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الاثنين، إن الرئيس فلاديمير بوتين عقد يوم 29 يونيو الماضي، اجتماعا مع أكثر من ثلاثين من القادة العسكريين، وأن يفجيني بريجوجين زعيم فاغنر حضر الاجتماع أيضا.



وجاءت تصريحات بيسكوف ردا على تقرير نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية قال إن بريغوجين كان في الكرملين بعد فشل تمرده، في 24 يونيو الماضي.



وأكد بيسكوف: "بالفعل، عقد الرئيس بوتين هذا الاجتماع، ودعا إليه 35 شخصا (بما في ذلك) جميع قادة الوحدات وقيادة الحملة (على أوكرانيا)، ومن بينهم بريغوجين نفسه".



وأردف المتحدث: "عقد هذا الاجتماع في الكرملين في 29 يونيو، واستمر قرابة 3 ساعات، ولكن تفاصيله غير معروفة، الشيء الوحيد الذي يمكننا قوله هو أن الرئيس قدم تقييما لتطورات الحملة على الجبهة خلال العملية العسكرية الخاصة، فضلا عن أحداث 24 يونيو"، في إشارة إلى تمرد فاغنر الفاشل بقيادة بريغوجين.



وأوضح بيسكوف: "استمع بوتين إلى التفسيرات التي قدمها القادة وعرض عليهم المزيد من الخيارات لنشر القوات واستخدام المزيد من الوحدات القتالية الإضافية".