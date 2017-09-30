تراجع أسعار الغاز في أوروبا بسبب ضعف الطلب

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا ما أدى إلى ارتفاع نسبة الخصم على أسعار عقود تسليم الشتاء نتيجة تراجع الطلب وارتفاع المخزون.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن العقود الهولندية الآجلة القياسية للتعاملات الأوروبية تراجعت بنسبة 5.3% اليوم، بعد تسجيلها أكبر تراجع أسبوعي منذ مايو الماضي.

وقال محللو شركة ألفا إنيرجي ليمتد في مذكرة للعملاء، إن الطلب الضعيف لا يزال يضغط على أسعار العقود قصيرة الأجل، في حين حققت الأسعار في العقود الأطول أجلا بعض المكاسب مؤخرا.

وأشارت بلومبرج، إلى أن موسم التدفئة في فصل الشتاء القادم سيكون الثاني لأوروبا بدون الإمدادات الطبيعية للغاز لروسي، وهو ما يجعل القارة تعتمد بشدة على استيراد الغاز المسال في ظل منافسة عالمية قوية على هذا الوقود الحيوي.

وحتى الآن مازالت أوروبا تملأ مستودعات الغاز استعدادا لذروة الطلب في الشتاء المقبل، حيث امتلأت المستودعات بأكثر من 79% حاليا، في حين أن المتوسط في مثل هذا الوقت من العام طوال السنوات الخمس الماضية كان 64% فقط.

ويتوقع المحللون من مختلف شركات التداول والاستشارات مثل إنيرجي أسبيكتس ليمتد وسيتي جروب المزيد من تراجع الأسعار قبل حلول فصل الشتاء.

وقل محللون في إنيرجي أسبيتكس في مذكرة الأسبوع الماضي إن القارة قد تصل إلى المخزونات المستهدفة بنسبة 100% في بداية سبتمبر المقبل، مما سيؤدي إلى فائض في المعروض بالسوق خلال أكتوبر المقبل وهو ما سيؤدي إلى انهيار الأسعار.

وتراجع سعر الغاز في هولندا بحلول الساعة الثانية عشرة ونصف من ظهر اليوم بنسبة 5.1% إلى 31.76 يورو لكل ميجاوات/ ساعة تسليم الشهر المقبل.

وتراجع سعر عقود تسليم يناير المقبل بنسبة 2.2% إلى 55.32 يورو لكل ميجاوات/ ساعة بعد ارتفاعه في بداية التعاملات.