مظاهرة في لندن لوقف حرب إسرائيل على قطاع غزة وهجومها على إيران

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في لندن السبت دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، ودعوا الحكومة البريطانية إلى وقف تسليح إسرائيل، كما أعربوا عن مخاوفهم من تصعيد في الشرق الأوسط جراء الحرب بين إسرائيل وإيران.

وفي أجواء هادئة، رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "لا تستهدفوا غزة" و"لا تستهدفوا إيران". وهتف كثيرون "الحرية لفلسطين"، وفق وكالة فرانس برس.

وحثّت حملة التضامن مع فلسطين التي نظمت الاحتجاج، الحكومة البريطانية على "التوقف عن تسليح الإبادة الجماعية".

وكانت نيكي ماركوس (60 عاما) قد شاركت في عدّة تظاهرات داعمة لغزة، لـ"الإظهار للفلسطينيين أنّهم ليسوا وحدهم"، وأعربت عن قلها من أنّ اهتمام الجميع منصبّ الآن على الحرب بين إيران وإسرائيل على حساب شعب قطاع غزة المدمّر والذي يعاني سكّانه من الجوع بعد أكثر من عشرين شهرا من الحرب، وقالت: "هذا هو المكان الذي شهد إبادة".

من جانبه، أعرب هاري بايكر (34 عاما) من لندن، عن أسفه لأنّ الوضع يزداد خطورة في غزة تحت أنظار العالم أجمع، وقال: "من المهم تجنّب حرب أخرى في الشرق الأوسط"، في إشارة إلى الحرب بين إسرائيل وإيران التي دخلت السبت يومها التاسع. وأضاف: "لا أحب النظام الإيراني، ولكن الوضع الآن خطير للغاية".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن الحكومة تعتزم حظر "مجموعة العمل من أجل فلسطين" التي اقتحم ناشطون ينتمون إليها الجمعة، قاعدة لسلاح الجو البريطاني في انكلترا ورشقوا طائرتين عسكريتين بطلاء أحمر. وتوقع الإعلام أن يتم تصنيف المجموعة "منظمة ارهابية".