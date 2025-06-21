الأهلي يفقد جهود 3 لاعبين أمام بورتو في كأس العالم للأندية

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مهمة أمام نظيره بورتو البرتغالي فجر الثلاثاء المقبل فى ختام مشواره بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

ويفقد الأهلي أمام بورتو ثلاثة من نجومه لأسباب مختلفة، حيث يغيب الثنائي إمام عاشور وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابة، بينما أصبح مروان عطية خارج المباراة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الاندية.

وخسر الأهلي أمس الأول أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.