قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إتيفا، إن سد النهضة لا يحتاج لأي مساعدات أجنبية، مشيرا إلى أن المشروع الضخم بناه الشعب من أجل الشعب (الإثيوبي).

تأتي تصريحات الوزير الإثيوبي ردا على حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بشأن تمويل "غبي" من واشنطن للمشروع.

وكان ترامب قد أشار في تدوينة أمس على منصة "تروث سوشيال" إلى أحقيته في نيل جائزة نوبل للسلام، مستعرضًا جهوده في عدة ملفات، منها الحفاظ على السلام بين مصر وإثيوبيا.

وأشار إلى أن سد النهضة الضخم الذي بنته إثيوبيا بتمويل غبي من الولايات المتحدة الأمريكية، يقلل بشكل كبير من تدفق المياه إلى نهر النيل.

وفي ديسمبر 2023، أعلنت مصر انتهاء مفاوضات سد النهضة دون التوصل لأي نتائج، مضيفة أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل السد.

وأكدت القاهرة، حينها، احتفاظها بحقها المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.