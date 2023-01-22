قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ صفحة شاومينج (إحدى صفحات الغش الإلكتروني الشهيرة في امتحانات الثانوية العامة)، لا تُدار بشكل مركزي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنّ أحد الطلاب قد يُصوِّر امتحانا ما داخل اللجنة، وينشره على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وحينذاك تبدأ عملية التداول.

وأوضح أن «شاومينج» موجود حتى الآن كلقب لكن ليست بشكل مركزي، مشيرا إلى أنّ الأمر كله يتم من خلال الجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أنّه يتم تعقب من يتداول الامتحانات إلكترونيا، في ظل تعاون كبير بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية من خلال غرفة العمليات.

هو انتوا عرفتوا مين شاومينج اللي بيساعد في تسريب الامتحانات؟.. شادي زلطة المتحدث باسم التربية والتعليم



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يُشار إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كان قد أعلن أمس الأحد، ضبط المسئولين عن تصوير أسئلة امتحان مادة التفاضل والتكامل للثانوية العامة، مع تحويلهم للنيابة.

جاء ذلك بعدما تداول بعد الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لامتحان التفاضل للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان تم التقاطها داخل أحد الحمامات في لجنة امتحانية.