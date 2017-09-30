ردَّ المطرب رامي صبري، على تصريحات الملحن عمرو مصطفى، الذي تحدث عن لحن أغنية يمكن خير (لرامي) مأخوذ من أغنيته رقصة.

وقال صبري خلال مقابلة مع برنامج «أجمد 7»، على راديو «نجوم إف إم»، مساء الأحد، إنه لم يُعجب بالطريقة التي تحدث بها مصطفى، ورفض الحديث بمثلها، وأرجع ذلك لما يجمعهما من «عِشْرة»، وفق تعبيره.

وأضاف: «عمرو مصطفى قال إني سرقت، أعتقد إن رامي صبري لا يمكن يسرق.. لو هو يعرفني كويس هيعرف إن الفنان المبدع مش بيسرق حاجة».

وأوضح أن هناك فارقا بين السرقة وتوارد الأفكار، مشيرا إلى أنه بإمكانه استعراض عشرة ألحان تتقاسم جميعها جملا مشتركة.

ولفت إلى أنه لحَّن من قبل أغنية للمطرب الراحل عامر منيب بعنوان «ده مكنش حب وهندم ليه»، في حين طرح المطرب عمرو دياب، بعد ذلك بعام، أغنية من ألحان محمد يحيى وهي أغنية «ريحة الحبايب»، معتبرا أن هناك تشابها فيما بينهما.

وأفاد بأنه في ذلك الوقت، لم يخرج بتصريحات على شاكلة أنها سيقاضي محمد يحيى.

وعاد للحديث عن أزمته عمرو مصطفى، قائلا إن تصريحاته تدينه هو _ أي مصطفى _ من الأساس، وشدّد على أنّه من غير اللائق أن يخرج ملحن كبير بقيمة عمرو مصطفى، ليصف ملحنا ومطربا صاحب مكانة كبيرة في الوسط بهذا الشكل.

وأفاد بأن مشكلة عمرو مصطفى، لا تكمن في الأغنيات، وقال: «لو حد فينا سرق حاجة من عمرو مصطفى هيقاضيه»، مشيرا إلى أن مصطفى خريج كلية الحقوق، في حين أنه _ أي رامي صبري _ خريج معهد الموسيقى العربية «قسم تأليف موسيقي».

وتابع مخاطبا مصطفى: «لما تيجي تتكلم عن متخصص وإنت خريج كلية حقوق، لازم تعرف إنت بتتكلم عن مين».

وأشار إلى أنه ما انشغل مع عمرو مصطفى، فسيكون بإمكانه أن يُحاسبه على تصريحاته تلك، وفقا للقانون، مستكملا: «أنا بكبر دماغي لإن مش ده اللي يهمني.. اللي يفرق معايا هو الجمهور».

ووجه رسالة لمصطفى قائلا: «ربنا يهديك.. أنا شايف إنك تشتغل أكتر وتعمل حاجات جديدة زي الملحنين الكبار اللي مش بيركزوا في اللي إنت بتعمله.. ركز في شغلك أكتر، ولو إنت عملت أغنية حلوة معنديش مشكلة أغنيها معاك».

ونوه بأن مصطفى ليس محقا فيما ساقه ضده، واعتبر أن الملحن الشهير يشعر بالغيرة من نجاح أحد زملائه، ما يدفعه للظهور إعلاميا والهجوم عليهم، وتابع: "مفيش حد فينا عاجبه.. كلنا واقعين ومفيش حد فينا بيعمل أغاني حلوة، وأغانينا مسروقة منه».



وكان الملحن عمرو مصطفى، قد تحدث عن سرقة لحن أغنية «يمكن خير» للفنان رامي صبري مع لحن أغنيته «رقصة»، علما بأن مصطفى كان قد وصف في وقت سابق، التشابه بين العملين بأنه بتوارد الأفكار.