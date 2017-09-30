متحدثة الخارجية الأمريكية: واشنطن تقدم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إليزابيث ستكني، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقش مع الملك البريطاني تشارلز الثالث، ورئيس الوزراء ريشي سوناك، العلاقات الثنائية بين البلدين، قبل أن يتوجه للمشاركة في قمة حلف الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وأضافت خلال تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أن أولويات الحكومة الأمريكية في قمة حلف الناتو المقبلة في ليتوانيا، هي استمرار تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، وملف انضمام السويد لحلف الناتو.

وتابعت أن من أولويات حكومة الولايات المتحدة أيضا خلال القمة، هي تعزيز قدرة الحلف العسكرية الدفاعية، ومن المتوقع تقديم حزمة جديدة من المساعدات الأمنية والسياسية لأوكرانيا في هذه القمة.

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، زيارة مقتضبة إلى المملكة المتحدة، أقرب حليف لبلاده في أوروبا، حيث التقى الملك تشارلز الثالث، وناقش دعم أوكرانيا مع ورئيس الوزراء ريشي سوناك، قبل المشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس.

واجتمع بايدن الذي وصل إلى لندن مساء الأحد، مع سوناك في داونينج ستريت، ثم التقى الملك تشارلز الثالث في قلعة وندسور، في زيارة تهدف إلى أن تكون علامة جديدة على الصداقة القائمة بين البلدين.

وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن يرغب في تعزيز علاقته القوية مع المملكة المتحدة، بينما يرى داونينج ستريت أن زيارة الرئيس الأمريكي «تشهد على العلاقات القوية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة».