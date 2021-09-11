مصرع طفل في حادث سير بشبين القناطر

لقي طفل عمره 5 سنوات، مصرعه بعدما صدمته سيارة في إحدى قرى شبين القناطر في محافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام.



وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت الجهات المختصة التصريح بالدفن عقب مناظرة مفتش الصحة وسؤال قائد السيارة.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد منتصر مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة طفل صدمته سيارة بقرية المريج دائرة المركز.



وانتقل على الفور رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر وتبين أنه أثناء سير سيارة في أحد شوارع قرية المريج، صدمت طفل عمره 5 سنوات ما أدى إلى مصرعه في الحال، وتم نقلة للمستشفى في محاولة لإنقاذه إلا أنه قد فارق الحياة.



وتم التحفظ على الجثة فى مشرحة المستشفى وضبط السيارة وقائدها وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق، فأمرت بدفن الجثة عقب مناظرة مفتش الصحة وسؤال قائد السيارة وأسرة الطفل.