ناقد فني: جمال المكان من أهم عوامل قوة مهرجان العلمين الجديدة

قال أمجد جمال الناقد الفني، إن منطقة العلمين لها أهمية تاريخية وأهمية جمالية وسياحية كبيرة، مشيرًا إلى أنها كانت في حاجة إلى حدث بحجم مهرجان العلمين الجديدة.

وأضاف «جمال»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز»، مع الإعلامية نانسي نور: «المهرجانات في المدن الساحلية تكون ناجحة للغاية، وأشهر مهرجان سينمائي في العالم هو مهرجان كان بفرنسا على شواطئ الريفييرا، ومهرجان فينيسيا في مدينة البندقية الإيطالية، وهذه المهرجانات تضيف للمدينة، والعكس».

وتابع الناقد الفني، أن سحر المكان من عوامل قوة هذا النوع من المهرجانات، موضحًا أن مهرجان العلمين الجديدة يشمل فعاليات ترفيهية بأنواع مختلفة، مثل: الرياضة وعروض الأزياء وحفلات موسيقية.

وأشار إلى وجود حفل منتظر لتامر حسني، كما سيشهد المهرجان حفلات للفنانين نانسي عجرم وراغب علامة وغيرهم.

إلى ذلك، تحدثت لما جبريل موفدة قناة «إكسترا نيوز» إلى مدينة العلمين الجديدة، عن مدينة الفنون بالعلمين الجديدة، موضحةً أنها تقع على مساحة 260 ألف فدان.

وأوضحت أنها «مدينة ثقافية بشكل حضاري وحديث، وبها الأوبرا الأكبر من نوعها والأكثر تطورا، ومسرح روماني مفتوح لاستقبال أجمل حفلات فصل الصيف ومجمع سينمات، ومدينة فنون متكاملة تليق باسم العلمين الجديدة وبالمصريين وبضيوف مصر من كل مكان في العالم».