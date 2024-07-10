إصابة 13 شخصا في 3 حوادث مرورية بالجيزة

أصيب 13 شخصا في 3 حوادث مرورية متفرقة بمدينة 6 أكتوبر ومنطقتي أطفيح والعمرانية في محافظة الجيزة.

حيث أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق أعلى الطريق في مدينة 6 أكتوبر، ونقلوا المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وفي منطقة أطفيح انقلبت سيارة خلال سيرها نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، والذي تسبب في انحراف الطارة وفقد السيطرة عليها وانقلاب السيارة، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات بالغة، ونقلوا إلى المستشفى بواسطة رجال الإسعاف لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصاب أعلى الطريق بنطاق منطقة العمرانية، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ، وتبين أنه خلال محاولة شخص عبور الطريق صدمته سيارة مسرعة، مما تسبب في إصابته بكسور وجروح متفرقة بالجسد، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحررت المحاضر اللازمة تجاة كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.