وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي بيلجورود وفورونيج

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعتي فورونيج وبيلجورود.

وقالت الوزارة "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة "دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعتي بيلجورود وفورونيج".

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.