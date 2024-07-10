اتحاد الكرة يكشف حقيقة خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب الأوليمبي

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الثلاثاء، طلب من نادي بيراميدز؛ للاستعانه بلاعبه إبراهيم عادل في مباراة الفريق المقبلة في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه فريق بيراميدز نظيره الأهلي، مساء يوم الجمعة القادمة، في لقاء مؤجل من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان رسمي عبر حسابه على منصة «فيسبوك»: «وبمراجعه الجهاز الفني والطبي للمنتخب الاولمبي، أفادوا بإصابة اللاعب وتفضيلهم الإبقاء عليه مع المنتخب لمتابعة حالته الصحية والفنية، وفي سبيل ذلك، تم التنسيق مع الجهاز الطبي للنادى للاطمئنان على لاعبه».

وأتم البيان: «وبذلك يستمر اللاعب إبراهيم عادل مع باقي زملاءه بالمعسكر؛ استعدادا للسفر لمدينة بوردو الفرنسية؛ لتأديه المباريات الودية مع العراق و أوكرانيا استعدادا لانطلاق أولمبياد باريس».