مفوض عام أونروا: الحرب على غزة كشفت تجاهلا صارخا لمهمة الأمم المتحدة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن الحرب على غزة كشفت تجاهلًا صارخًا لمهمة الأمم المتحدة، مستشهدًا بالهجمات على مرافق الوكالة وعملياتها وموظفيها.

وشدد في مقال بعنوان: «أوقفوا حملة إسرائيل العنيفة ضدنا»، لصحفية «نيويورك تايمز»، اليوم الأربعاء، على أهمية وقف تلك الهجمات وتحرك العالم لمحاسبة مرتكبيها.

وأشار إلى مقتل ما لا يقل عن 192 موظفًا عاملًا بالوكالة الأممية، وتعرض أكثر من 170 مبنى للأونروا للأضرار أو للتدمير، لافتًا إلى مقتل حوالي 450 نازحًا أثناء لجوئهم إلى مدارس الأونروا وغيرها من المباني.

ولفت إلى أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ 7 أكتوبر موظفي الأونروا في غزة»، قائلًا إن «الموظفين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم في القطاع وفي إسرائيل».

وذكر أن «موظفي أونروا يتعرضون للمضايقة والإهانة بشكل منتظم عند نقاط التفتيش الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية».

وأضاف: «إن المسؤولين الإسرائيليين لا يهددون عمل موظفينا ومهمتنا فحسب، بل إنهم ينزعون الشرعية عن الأونروا من خلال وصفها فعليا بأنها منظمة إرهابية تشجع التطرف، ووصم قادة الأمم المتحدة بالإرهابيين الذين يتواطؤون مع حماس».

ونوه أن ثلثي مدارس أونروا تعرضت للقصف منذ بداية الحرب، كما لحقت أضرار بالغة بالعديد منها، معقبًا: «لقد تحولت المدارس من أماكن آمنة للتعليم والأمل للأطفال إلى ملاجئ مكتظة، وغالباً ما ينتهي بها الأمر إلى مكان للموت والبؤس».

وأكمل: «بعد مرور تسعة أشهر، وتحت أنظارنا، لا تزال عمليات القتل والدمار واليأس مستمرة بلا هوادة، لا يمكن أن يصبح التجاهل الصارخ للقانون الدولي الإنساني هو الوضع الطبيعي الجديد.. علينا وقف إطلاق النار الآن قبل أن نفقد ما تبقى من إنسانيتنا».

