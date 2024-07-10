الجيش الإسرائيلي يبدأ في تجنيد اليهود الحريديم في أغسطس

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ في تجنيد الرجال اليهود الحريديم في أغسطس المقبل.

وكان قد تم استثناء الرجال اليهود الحريديم إلى حد كبير من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية في إسرائيل على مدار عقود. لكن المحكمة العليا الإسرائيلية أمرت الحكومة بتجنيدهم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الدفاع يوآف جالانت أجرى محادثات مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، ووافق على تنفيذ توصية من الجيش.

ولم يتضح في البداية عدد اليهود الحريديم الذين سيشملهم القرار.

وينظر إلى قرار إنهاء الإعفاءات من الخدمة العسكرية لليهود الحريديم على أنه انتكاسة مريرة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدينية اليمينية.

وانتهت الإعفاءات منذ ثلاثة شهور، وأخفقت حكومة نتنياهو في تمرير تشريع لتوطيدها بحيث تصبح قانونا.

وحذر الجيش الإسرائيلي مؤخرا من نقص شديد في الجنود المقاتلين، في ظل الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ شهور في قطاع غزة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والاشتباكات مع حزب الله في لبنان.

وينتقد العديد من الإسرائيليين، وغالبيتهم من العلمانيين، الاستثناء الديني لليهود الحريديم من الخدمة العسكرية التي كثيرا ما تتضمن مهاما قتالية خطيرة.