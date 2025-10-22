السكة الحديد تكثّف حملات التوعية بصعيد مصر: لا للعبث بالمزلقانات والمرافق العامة

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنظيم ندوات توعوية تستهدف المجتمع المدني لنشر الوعي الثقافي والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب وجمهور المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المرافق العامة.

ونظّمت الهيئة، بحسب بيان صادر اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مجمع إعلام سوهاج، ندوة توعوية جماهيرية بحضور عدد من الشباب وطلاب الجامعات وممثلي وزارة الأوقاف ومؤسسات المجتمع المدني.

وركزت الندوة على تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على مرفق السكك الحديدية باعتباره شريانًا حيويًا يخدم ملايين المواطنين يوميًا، وذلك من خلال عرض مواد فيلمية توثّق الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في تطوير قطاع النقل والمواصلات.

كما سلّطت الندوة الضوء على السلوكيات السلبية التي تهدد سلامة هذا المرفق الحيوي، عبر عرض عدد من الأفلام التوعوية التي تناولت ممارسات مثل اقتحام المزلقانات أثناء إغلاقها، وإقامة معابر غير قانونية عبر شريط السكة الحديد، وإلقاء المخلفات على القضبان، وقذف القطارات بالحجارة، وغيرها من التصرفات الخطرة.

وفي السياق ذاته، نظّمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاون مع محافظة قنا، ندوة توعوية بديوان عام مدينة فرشوط، بحضور عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، لنشر الوعي بين الأسر المصرية من أبناء المحافظة بأهمية هذا المرفق الحيوي والجهود المبذولة لتطويره لخدمة المواطنين، خاصة في صعيد مصر.

كما تناولت الندوة مخاطر الممارسات السلبية التي تعرّض سلامة الركاب والعاملين للخطر، وتتسبب في أضرار جسيمة بالممتلكات العامة، مما يؤثر على كفاءة الخدمة المقدّمة لجمهور الركاب واستدامتها.

وشهدت الندوتان تفاعلًا ملحوظًا من الحضور الذين أبدوا حرصهم على دعم جهود التوعية للقضاء على السلوكيات التي تتنافى مع القيم الأخلاقية والمجتمعية للشعب المصري، مؤكدين أهمية المشاركة الشعبية في حماية المرافق العامة والتعاون مع القائمين عليها، ومشيدين بالجهود الملموسة داخل مرفق السكك الحديدية لتطوير الخدمة وتحديثها بما يتماشى مع متطلبات العصر وتقديم خدمات نقل آمنة وفعّالة تخدم أبناء الشعب المصري.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بالتوسع في تنفيذ حملات التوعية بجميع محافظات مصر، ضمن المبادرات التي تنفذها وزارة النقل بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، مثل وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف بناء جيل واعٍ بأهمية الحفاظ على المرافق العامة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.