الشناوي ينافس على جائزة أفضل حارس في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) القائمة النهائية للحراس المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في القارة لعام 2025، والتي شهدت تواجد المصري أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز.

وجاء ترشيح الشناوي بعد الموسم المميز الذي قدمه مع بيراميدز، حيث قاد الفريق للتتويج بلقبي دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي، ليحجز مكانه بين نخبة حراس القارة.

ويتنافس الشناوي على الجائزة مع عدد من أبرز الأسماء في القارة، على رأسهم المغربي ياسين بونو، حارس الهلال السعودي، ومواطنه منير المحمدي، حارس نهضة بركان المتوَّج بلقب كأس الكونفدرالية.

كما يتواجد في القائمة الكاميروني أندريه أونانا، حارس مانشستر يونايتد المُعار إلى طرابزون سبور التركي، إلى جانب الجنوب إفريقي رونين ويليامز، حارس صنداونز، الذي يسعى للدفاع عن الجائزة التي توّج بها في النسخة الماضية.