الخارجية التركية: إسرائيل تهدف للقضاء على الشعب الفلسطيني بالكامل

قالت وزارة الخارجية التركية، إن اكتشاف مقابر جماعية في مدينة خان يونس بقطاع غزة، واستهداف 4 مدارس في الأيام الأربعة الماضية، هي أدلة ملموسة على أن إسرائيل تهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني بشكل كامل.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أدانت الخارجية التركية في بيان لها، قتل جيش الاحتلال عشرات المدنيين في مدرسة لجأ إليها مواطنون في مدينة خان يونس.

وأشار البيان، إلى أن هذه الهجمات تُظهر أيضا أن حكومة نتنياهو تهدف إلى تقويض فرص التوصل لوقف إطلاق النار.

وشدد على أن «المسئولين الإسرائيليين سيحاسبون أمام القانون على هذه التصرفات التي تتجاهل القيم الإنسانية كافة والقانون الدولي».

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مساء أمس الثلاثاء، عقب استهدافها مدرسة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لارتقاء 29 شهيدا على الأقل، وأكثر من 53 إصابة بينها حالات خطيرة وحرجة.