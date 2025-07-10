 فيورنتينا يتعاقد مع دجيكو بصفقة انتقال حر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيورنتينا يتعاقد مع دجيكو بصفقة انتقال حر

(د ب أ)
نشر في: الخميس 10 يوليه 2025 - 8:20 م | آخر تحديث: الخميس 10 يوليه 2025 - 8:24 م
أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم رسميا، اليوم الخميس، تعاقده مع المهاجم البوسني المخضرم إدين دجيكو في صفقة انتقال حر.

ويعزز دجيكو /39 عاما/ خط هجوم فيورنتينا، بعد انتهاء عقده مع فريق فنربخشه التركي، حيث أنهى الموسم المنصرم بتسجيله 21 هدفا وتقديمه ثماني تمريرات حاسمة في 53 مباراة.

وبلغت مدة التعاقد مع دجيكو موسما واحدا، مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وذكر النادي المنافس بالدوري الإيطالي لكرة القدم في بيان "يؤكد نادي فيورنتينا انضمام إدين دجيكو إلى النادي. وقع اللاعب البوسني، المولود في سراييفو في 17 مارس/آذار 1986، عقدا لمدة عام واحد حتى 30 يونيو/حزيران 2026، مع إمكانية التمديد تلقائيا حتى 30 يونيو/حزيران 2027 في حال استيفاء شروط معينة".


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